В Воронеже отменили концерты, спектакли и спортивные состязания из-за теракта в «Крокусе»

— В знак солидарности со всеми гражданами, которых коснулась трагедия 22 марта, в регионе на выходные дни отменены все массовые мероприятия. В том числе, не состоятся концерты и театральные показы, спортивные состязания. Будет ограничена деятельность ночных клубов, — подчеркнул глава региона.