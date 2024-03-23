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В Воронеже отменили концерты, спектакли и спортивные состязания из-за теракта в «Крокусе»

Горожанам рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Источник: фото правительства Воронежской области

В Воронеже в выходные дни 23 и 24 марта отменили все массовые мероприятия. Об этом предупредил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале в 9.00.

Он пояснил, решение принято правительством Воронежской области.

— В знак солидарности со всеми гражданами, которых коснулась трагедия 22 марта, в регионе на выходные дни отменены все массовые мероприятия. В том числе, не состоятся концерты и театральные показы, спортивные состязания. Будет ограничена деятельность ночных клубов, — подчеркнул глава региона.

Гражданам также рекомендовали быть бдительными, а также стараться не посещать места массового скопления людей. Обо всех подозрительных ситуациях стоит сообщать по номеру 112.