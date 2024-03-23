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Посол: один гражданин Беларуси в крайне тяжелом состоянии после теракта

Посольство Беларуси в России в связи с террористической атакой в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжает работу в круглосуточном режиме.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики, сообщил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.

Стрельба и пожар произошли перед концертом музыкальной группы «Пикник» накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным СК, погибли более 60 человек, но число жертв еще может вырасти, предупредили в ведомстве.

«Сейчас идет процесс установления личности всех пострадавших. По имеющейся в Посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждем публикации данных по погибшим», — говорится в комментарии посла, размещенном в Telegram-канале посольства.

Дмитрий Крутой уточнил, что в связи со случившимся посольство Беларуси в России продолжает работу в круглосуточном режиме. Консульская служба, официальные представители правоохранительных органов находятся на прямой связи со своими российскими коллегами.

Он также добавил, что белорусские специалисты предложили российским коллегам помощь и содействие.

«Посольство еще раз выражает самые глубокие и искренние соболезнования братскому российскому народу и семьям погибших граждан. Желаем мужества и стойкости, чтобы пережить эту ужасную трагедию. Всеми мыслями находимся с медиками, которые делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших», — заключил белорусский посол.