Посол: один гражданин Беларуси в крайне тяжелом состоянии после теракта

«Посольство еще раз выражает самые глубокие и искренние соболезнования братскому российскому народу и семьям погибших граждан. Желаем мужества и стойкости, чтобы пережить эту ужасную трагедию. Всеми мыслями находимся с медиками, которые делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших», — заключил белорусский посол.