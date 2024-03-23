В храмах Новосибирска молятся по погибшим в теракте в Crocus City Hall

В храмах пройдут заупокойные богослужения. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.
«С глубокой скорбью воспринял трагическое известие о гибели людей в связи с терактом в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Москве. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Молюсь Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он утешил родных и близких тех, кого коснулась эта беда», — подчеркнул митрополит.
Кроме того, в храмах Новосибирской епархии будут совершены богослужения во погибшим.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу. В результате теракта погибли более 80 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».