В храмах Новосибирска молятся по погибшим в теракте в Crocus City Hall

«С глубокой скорбью воспринял трагическое известие о гибели людей в связи с терактом в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Москве. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Молюсь Милостивому Господу Иисусу Христу, дабы Он утешил родных и близких тех, кого коснулась эта беда», — подчеркнул митрополит.