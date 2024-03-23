Центральная часть Караганды второй день остается без тепла из-за дефекта на трубопроводе

«Жители центральной части города еще вчера вечером 22 марта заметили, что батареи вдруг стали холодными. Отопление не вернулось в квартиры и ночью. В ТОО “Теплотранзит Караганда” назвали причину. Оказалось, что на трубопроводе диаметром 800 мм возник дефект», — говорится в сообщении в субботу.
По данным коммунальщиков, на ухудшенный режим теплоснабжения переведены часть Нового города, потребители улиц Абая, Гоголя, Жамбыла, Чижевского, Лободы.
«Дефект возник на трубопроводе на перенесении улиц Гоголя и Абая. В данный момент работы по откачке воды завершены, ведутся сварочные работы», — сообщили в компании.
Отмечается, что работы будут длиться приблизительно еще три часа.