Центральная часть Караганды второй день остается без тепла из-за дефекта на трубопроводе

«Жители центральной части города еще вчера вечером 22 марта заметили, что батареи вдруг стали холодными. Отопление не вернулось в квартиры и ночью. В ТОО “Теплотранзит Караганда” назвали причину. Оказалось, что на трубопроводе диаметром 800 мм возник дефект», — говорится в сообщении в субботу.