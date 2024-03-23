В Челябинской области все мероприятия отменены: «В связи с чудовищными событиями в Подмосковье»

«В связи с чудовищными событиями в Подмосковье сообщаем о переносе конкурсной программы открытого Кубка главы города XXI регионального фестиваля-конкурса стильной хореографии “Улица горящих фонарей”, — сообщили в администрации города.
Занятия всех классов в школах Челябинска отменены, студенты вузов и техникумов переведены на дистант. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования семьям пострадавших в ТЦ Crocus City Hall. Он убежден, что организаторы и исполнители теракта понесут самое суровое наказание.
«Приношу самые искренние соболезнования близким погибших. Пострадавшим — выздоровления. Мы с вами в этот трудный момент», — цитирует главу региона телеграм-канал «ПУЛ N74».
Мэр Челябинска тоже выразила соболезнования родным погибших.
«Пострадали безоружные люди, которые просто пришли на концерт. Действия террористов поражают цинизмом и жестокостью», — написала Наталья Котова в своем телеграм-канале.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что уральские регионы готовы оказать необходимую помощь пострадавшим. Он назвал произошедшее в ТЦ Crocus City Hall большим горем для страны.
Теракт произошел 22 марта 2024 года. В подмосковном Crocus City Hall должна была выступить группа «Пикник». Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям из автоматов Калашникова, после чего устроили пожар. Погибли более 60 человек. Редакция «ФедералПресс» приносит глубочайшие соболезнования их семьям.
Также Минздрав заявил о 115 пострадавших, пятеро из которых дети. Больше половины пациентов находятся в тяжелом состоянии.