В Челябинской области все мероприятия отменены: «В связи с чудовищными событиями в Подмосковье»

Теракт произошел 22 марта 2024 года. В подмосковном Crocus City Hall должна была выступить группа «Пикник». Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям из автоматов Калашникова, после чего устроили пожар. Погибли более 60 человек. Редакция «ФедералПресс» приносит глубочайшие соболезнования их семьям.