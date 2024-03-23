Грунт сошел в Алматинской области — есть риск обрушения целого дома

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. В Алматинской области произошел самопроизвольный сход грунта, сообщает МЧС Казахстана.
23 марта, в 00 часов 20 минут, в дежурную часть департамента по ЧС поступило сообщение о ЧП в селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке «Бурабай».
В связи осадками (дождем и снегом) почва переувлажнилась, в результате произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов.
Грунт прошел по краю незаконченного защитного ограждения (бетонная подпорная стена высотой 4 метра).
Он повредил окно в доме (стекло разбито), а также частично хозпостройку на территории частного дома.
Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 кубуметров. Жертв и пострадавших нет. В двух домах проживает девять человек.
По состоянию на 6 часов утра возникла угроза обрушения жилого дома с надворными постройками, расположенного в верхней части склона по улице Алтай.
Жильцы этого и близлежащих домов эвакуированы в безопасное место.