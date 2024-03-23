В Петербурге предстанут перед судом девять обвиняемых в «квартирных аферах»

Злоумышленница собирала информацию о недвижимости, которая долгое время пустовала, а также о жилье, которое принадлежало гражданам, ведущих аморальный образ жизни. Сообщниками были еще двое ранее судимых мужчин. Главарь банды привлек в преступную деятельность еще нескольких человек.