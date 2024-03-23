В Петербурге предстанут перед судом девять обвиняемых в «квартирных аферах»

По данным следствия, 55-летний петербуржец разработал криминальную схему, чтобы получать права собственности на различные объекты недвижимости. Он орудовал в паре с 43-летней женщиной, которая была ранее риелтором.
Злоумышленница собирала информацию о недвижимости, которая долгое время пустовала, а также о жилье, которое принадлежало гражданам, ведущих аморальный образ жизни. Сообщниками были еще двое ранее судимых мужчин. Главарь банды привлек в преступную деятельность еще нескольких человек.
В течение трех лет аферисты незаконно завладели тремя квартирами и одним нежилым помещением в Петербурге на сумму более 29 миллионов рублей. Две из них удалось вернуть владельцам.
Двое обвиняемых находятся под стражей, организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, трем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и еще трем — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следователи передали материалы уголовного дела в суд.
В Петербурге ранее огласили приговор последнему фигуранту дела о мошенничестве с квартирами с участием полицейского.