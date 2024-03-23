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В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два мирных жителя

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Белгородской области после утренних атак со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — написал глава региона.

Жена погибшего попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. При обстреле Белгорода пострадали еще четыре человека.

Кроме того, утром в субботу ВСУ атаковали Чернянский район Белгородской области, погиб один человек, двое получили ранения.

ВСУ ежедневно наносят удары по региону, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.