Отец с дочерью из Казани были на чемпионате по танцам в «Крокусе» незадолго до теракта

«Мы с дочкой уехали до происшествия, о случившемся узнали из новостей. Продолжение должно было быть сегодня, но мы не прошли в следующий тур. Организаторы отменили соревнования, запланированные на 23 и 24 марта, возможно, перенесут еще», — рассказал «Татар-информу» отец Екатерины.