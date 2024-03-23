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Траурные баннеры в связи с терактом в Подмосковье появились в Красноярске

Подобные билборды во многих крупных городах России.

Источник: Аргументы и факты

Траурные баннеры в связи с трагедией в Подмосковье появились по всему Красноярску. Подобные билборды заметили не только в столице Красноярского края, но и в других крупных городах России.

Вечером 22 марта, незадолго до начала выступления музыкальной группы «Пикник», в здание «Крокус Сити Холла» зашли вооруженные люди. Через некоторое время они открыли огонь по людям.

По данным СК РФ, в результате теракта погибли более 60 человек, а более 100 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

В связи с трагедией в Красноярском крае, Хакасии и Туве отменили все массовые и развлекательные мероприятия. Главы регионов принесли свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте.