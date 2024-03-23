В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле»

КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Меры безопасности усилили в Краснодаре после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, оперативная обстановка в кубанской столице спокойная, сообщили в мэрии города.
«В Краснодаре усилены меры безопасности. В связи с трагическими событиями в “Крокус Сити Холле” краснодарцев просят быть более бдительными. Оперативная обстановка в городе спокойная», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все городские службы, жизнеобеспечивающие предприятия работают в штатном режиме. Власти призвали жителей города сообщать в экстренные службы об обнаружении «бесхозных предметов».
Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил об отмене всех массовых мероприятий в целях безопасности. А в Кубанском государственном университете суббота объявлена днем контролируемой самостоятельной работы.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.