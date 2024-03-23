Беларусь выражает соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства, ведомства и организации Беларуси выражают соболезнования братскому российскому народу в связи с чудовищным терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает БЕЛТА.
Министр промышленности Александр Рогожник от имени ведомства и себя лично выразил искренние соболезнования братскому народу России в связи с произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Глубоко потрясены страшной трагедией, унесшей многочисленные жизни беззащитных людей. Решительно осуждаем чудовищный акт агрессии, убийство мирных граждан», — сказал министр.
Произошедшая трагедия — тяжелый удар не только для российского, но и для братского белорусского народа, отметили в Министерстве труда и социальной защиты.
«Мы глубоко сопереживаем и выражаем слова поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления и восстановления всем пострадавшим», — подчеркнули в ведомстве.
«Наш разум и сердца решительно осуждают этот чудовищный теракт. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, молимся за скорейшее выздоровление всех пострадавших. Уверены, что виновные в этой трагедии понесут заслуженное наказание, — отметила от лица ведомства первый заместитель председателя Госстандарта, председатель правления Объединенной организации Госстандарта ОО “БСЖ” Елена Моргунова. — Мы солидарны с нашим братским народом и призываем все человечество обратиться к миру и добру, уважению и соблюдению права каждого на жизнь!».
Свои соболезнования выразил Большой театр Беларуси.
«Произошла ужасная трагедия. Погибли мирные люди… Коллектив Большого театра Беларуси выражает глубокие соболезнования близким. Сил всем пострадавшим», — отметили в театре.