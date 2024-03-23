Беларусь выражает соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

«Наш разум и сердца решительно осуждают этот чудовищный теракт. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, молимся за скорейшее выздоровление всех пострадавших. Уверены, что виновные в этой трагедии понесут заслуженное наказание, — отметила от лица ведомства первый заместитель председателя Госстандарта, председатель правления Объединенной организации Госстандарта ОО “БСЖ” Елена Моргунова. — Мы солидарны с нашим братским народом и призываем все человечество обратиться к миру и добру, уважению и соблюдению права каждого на жизнь!».