В аэропорту Толмачёво и вокзалах Новосибирской области усилили меры безопасности

В Новосибирской области 23 марта на железнодорожных станциях и вокзале Новосибирск-главный усилили меры безопасности. Меры безопасности были усилены в аэропорту и на вокзалах Новосибирской области. 23 марта РЖД сообщили о повышении безопасности на железнодорожных станциях, включая вокзал Новосибирск-главный. Также были введены ограничения в аэропорту Толмачёво.