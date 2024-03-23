Очередь у центра сдачи крови в Москве. Видео

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта, в районе 20:00. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник». Вооруженные люди открыли стрельбу, в здании начался пожар.