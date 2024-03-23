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В Петербурге приспущены государственные флаги в знак скорби по погибшим в теракте

В Петербурге в знак скорби по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» приспущены государственные флаги над Смольным, Законодательным собранием, Невской ратушей и другими госучреждениями. Об этом утром 23 марта заявил губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что по решению оперштаба в городе 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки.

В городе усилены меры безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры, мест массового пребывания людей, добавил Беглов.

Слова солидарности с Московской областью появились на электронных медиаэкранах, билбордах, в пассажирском транспорте и метро.