В Петербурге приспущены государственные флаги в знак скорби по погибшим в теракте

Он напомнил, что по решению оперштаба в городе 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки.