МЧС обновило список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Подмосковный Минздрав сообщал, что после теракта госпитализировали 126 человек, из которых пятеро, в том числе трое детей, скончались. Губернатор региона Андрей Воробьев приводил данные о 115 госпитализированных, об этом же говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди пострадавших оказался гражданин Белоруссии, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.