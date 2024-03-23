МЧС обновило список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Прежняя версия списка была размещена в 4:00, там числились 99 человек.
Подмосковный Минздрав сообщал, что после теракта госпитализировали 126 человек, из которых пятеро, в том числе трое детей, скончались. Губернатор региона Андрей Воробьев приводил данные о 115 госпитализированных, об этом же говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди пострадавших оказался гражданин Белоруссии, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
По данным Следственного комитета, как минимум 60 человек погибли.
Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал вечером 22 марта, перед выступлением группы «Пикник», и открыли огонь из автоматов. В здании также раздавались взрывы, после чего начался пожар, его площадь достигла 12,9 тыс. кв. м. Над зрительным залом обрушилась крыша. К утру возгорание локализовали, спасатели разбирают завалы.
Пострадавших в больницы доставляли в том числе вертолеты санитарной авиации, основные причины госпитализации, по данным Минздрава, — огнестрельные ранения, ожоги, отравление продуктами горения, переломы.
Следственный комитет завел дело о теракте, на объектах транспорта и в общественных местах усилили меры безопасности.