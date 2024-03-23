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В Костанае пьяный водитель протаранил остановку

В ночь с 22 на 23 марта в Костанае пьяный водитель въехал в автобусную остановку. Мужчин попытался скрыться с места происшествия, но был задержан патрульными полицейскими, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

ДТП произошло на пересечении ул. Маяковского-Хакимжановой. Водитель автомобиля Mercedes при развороте, не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в автобусную остановку.

«Установлено, что он будучи лишенным права управления сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения», — сообщают в ДП Костанайской области.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет с пожизненным лишением права управлять автомобилем.

Ранее в Астане пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудника полиции, протащил его по дороге около 30 метров, сообщает.