В Костанае пьяный водитель протаранил остановку

ДТП произошло на пересечении ул. Маяковского-Хакимжановой. Водитель автомобиля Mercedes при развороте, не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в автобусную остановку.
«Установлено, что он будучи лишенным права управления сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения», — сообщают в ДП Костанайской области.
Нарушителю грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет с пожизненным лишением права управлять автомобилем.
Ранее в Астане пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудника полиции, протащил его по дороге около 30 метров, сообщает.