Театр им Наталии Сац выразил соболезнования в связи с терактом в Москве

«Со всем миром Мы решительно осуждаем это чудовищное нападение направленное против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы против любых форм насилия. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всему российскому народу и российскому правительству. Наша солидарность с пострадавшими и их семьями. Молимся за семьи погибших», — говорится в сообщении коллектива театра.