Театр им Наталии Сац выразил соболезнования в связи с терактом в Москве

«Со всем миром Мы решительно осуждаем это чудовищное нападение направленное против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы против любых форм насилия. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всему российскому народу и российскому правительству. Наша солидарность с пострадавшими и их семьями. Молимся за семьи погибших», — говорится в сообщении коллектива театра.
22 марта в партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы «Пикник».
По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.