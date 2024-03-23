Жители Казани организовали мемориал после трагедии в подмосковном «Крокусе»

Напомним, накануне вечером неизвестные открыли огонь по мирным жителям, решившим провести вечер в концертном зале, после чего подожгли здание. В результате происшествия погибли свыше 60 человек и пострадали более сотни. Слова соболезнования родственникам и близким погибших, а также руководству столицы и региона в связи с произошедшим направил глава Татарстана Рустам Минниханов.