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Жители Казани организовали мемориал после трагедии в подмосковном «Крокусе»

Казанцы организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Горожане несут цветы к часам на улице Баумана, сообщает столичная мэрия.

Источник: мэрия Казани

Также на медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» появилась памятная световая установка в память погибших в результате произошедшего 22 марта в подмосковном Красногорске.

Напомним, накануне вечером неизвестные открыли огонь по мирным жителям, решившим провести вечер в концертном зале, после чего подожгли здание. В результате происшествия погибли свыше 60 человек и пострадали более сотни. Слова соболезнования родственникам и близким погибших, а также руководству столицы и региона в связи с произошедшим направил глава Татарстана Рустам Минниханов.