Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»

«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась», — написал он в Telegram-канале.
«Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — добавил он.
В салоне Renault был найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана, сообщил депутат, сопроводив пост фотографией пистолета.
Ранее сегодня МИД Таджикистана сообщил, что не получал от российских властей информации о причастности граждан страны к теракту. В связи с этим в ведомстве призвали опираться на информацию только госорганов РФ.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вчера вечером, 22 марта. Группа неизвестных устроила там стрельбу из автоматического оружия, после чего в здании случился крупный пожар. Крыша над зрительным залом «Крокус Сити Холла» рухнула. По данным СКР, погибли более 60 человек. МЧС сообщило о 107 пострадавших.