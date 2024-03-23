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Перцов: Беларусь осуждает акт терроризма в «Крокусе»

Российские власти сообщили, что в результате теракта в подмосковном Каменогорске погибло более 60 человек и ранено 115 людей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Терроризм является самым подлым способом убийства людей, сказал министр информации Владимир Перцов, передает корреспондент Sputnik.

«Все медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с жителями Московского региона, вместе со всей Россией скорбит по тем, кто погиб и пострадал в результате этого чудовищного теракта», — отметил глава Мининформа.

По его словам, терроризм в целом — это самое подлое, что может только быть на свете, потому что стрельба в спины безоружных людей — это не война, а подлое, мерзкое убийство.

«Мы осуждаем подобный акт. Наша страна несколько раз сталкивалась с таким чудовищным бесчеловечным проявлением, поэтому нам это знакомо», — подчеркнул Владимир Перцов.

После чего еще выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления, тем кто находится в больницах.

«Мы желаем мужества, единства всему народу России», — резюмировал белорусский министр информации.