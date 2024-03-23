Под Мяделем мужчина стрелял из винтовки в детей, катающихся на питбайках

В сообщении сказано, что мужчину часто раздражал шум из-за транспорта. В один из дней рядом с его домом дети катались на питбайках. Он не выдержал шума, достал из шкафа пневматическую винтовку, а затем начал стрелять по детям. В результате он попал одному семикласснику в живот.