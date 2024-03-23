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Под Мяделем мужчина стрелял из винтовки в детей, катающихся на питбайках

Под Мяделем мужчина стрелял в детей, которые катались на питбайках под окнами его дома.

Источник: Комсомольская правда

В одной из деревень Мядельского района 62-летний мужчина стрелял из винтовки в детей, которые катались на питбайках. Подробности инцидента озвучили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В сообщении сказано, что мужчину часто раздражал шум из-за транспорта. В один из дней рядом с его домом дети катались на питбайках. Он не выдержал шума, достал из шкафа пневматическую винтовку, а затем начал стрелять по детям. В результате он попал одному семикласснику в живот.

О случившемся дети рассказали соседу, который позвонил в милицию. В отношении жителя Мядельского района завели уголовное дело.

Тем временем МВД Беларуси объявило о допмерах безопасности после событий в Подмосковье: транспорт, места массового скопления людей, приграничные районы.