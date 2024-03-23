У «Хромой лошади» горят свечи: Что происходит в Перми после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Пермь скорбит по погибшим в подмосковном «Крокус Сити Холле», где вечером в пятницу, 22 марта, от рук террористов погибли десятки беззащитных людей, более 100 человек получили тяжелые ранения, многих находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, несколько неизвестных вооруженных людей, одетых в комуфляжную форму, вошли в здание концертного комплекса и открыли огонь.
После стрельбы в здании начался пожар, над строением поднимались огромные клубы черного дыма. На месте происшествия всю ночь и весь сегодняшний день работают оперативные службы.
Пермь скорбит вместе со всей страной.
Губернатор Пермского края сразу после трагедии выразил соболезнования родным и близким погибших:
— Страшная трагедия в «Крокус Сити Холле». Преступники напали на беззащитных людей. Ничем не оправданная бесчеловечность и жестокость. Соболезнования родным и близким погибших. Молимся за спасение пострадавших, — написал Дмитрий Махонин в своем телеграмм-канале.
Уже ночью глава региона поручил усилить в регионе меры безопасности. По его поручению были отменены все развлекательные мероприятия, запланированные в эти выходные.
— Нахожусь на связи с руководителями силовых структур. Все ответственные службы и ведомства находятся в постоянной готовности, — отметил губернатор.
Сразу несколько учебных заведений Перми приняли решение об отмене уроков и занятий в субботу, 23 марта.
Как сообщили в краевом минобре, никаких распоряжений об отмене занятий в школах и сузах они не рассылали, но учебные заведения Перми могут отменить занятия своим внутренним приказом.
Так, отменили занятия в ПГНИУ и ПНИПУ, а в ПГГПУ с 25 марта студенты переведены на дистанционную форму обучения. Также все массовые мероприятия отменены в Вышей школе экономике и медицинском университете.
«Будьте на связи с детьми!»
С отдельным обращением выступил в своем телеграмм-канале глава Перми Эдуард Соснин:
— Уважаемые родители! Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены — они будут проведены 30 марта. Учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию. В образовательных учреждениях, как и в городе, усилены меры безопасности.
Кроме этого, в школьные чаты поступают сообщения от педагогов с просьбой обеспечить безопасность своих детей:
— Просим вас с выходные дни и в дни школьных каникул быть на связи с вашими детьми и ограничить их нахождение в торгово-развлекательных центрах.
Цветы и свечи у «Хромой лошади»
В городах России возникают стихийные мемориалы в знак общей скорби. В Перми таким местом стал памятник жертвам трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь». Страшный пожар, напомним, случился здесь в 2009 году, его жертвами стали 156 человек.
— У мемориала стоят зажженные свечи, два венка, подходят люди, приносят букеты цветов, их становится все больше, — передает наш корреспондент, который находится у памятника.
— Вся Пермь скорбит вместе с Москвой, Подмосковьем и всей страной, — говорит пермячка Анна, которая принесла к «Хромой лошади» огромный букет гвоздик. — Мы сами пережили страшную трагедию. Прошло уже почти 15 лет, но тот ужас, ту скорбь и черноту, в которую погрузился наш город, невозможно стереть из памяти. Надеемся, что все виновные в теракте 22 марта 2024 года понесут наказание.
На месте ЧП оказались танцоры из Перми
Во время теракта в здании «Крокус Сити Холле» оказались танцоры из Перми, которые приехали на Чемпионат и первенство России по спортивным танцам. К счастью, им удалось вовремя эвакуироваться из здания.
Как сообщили «Комсомолке» в краевом минздраве, по предварительным данным, среди жертв трагедии жителей нашего региона нет.
Уважаемые читатели, если вы стали очевидцем этой трагедии или среди посетителей «Крокуса» были ваши знакомые, просим вам связаться с журналистами редакции «Комсомольской правды» по телефону 8−922−319−68−01.