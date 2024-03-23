У «Хромой лошади» горят свечи: Что происходит в Перми после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле»

— Вся Пермь скорбит вместе с Москвой, Подмосковьем и всей страной, — говорит пермячка Анна, которая принесла к «Хромой лошади» огромный букет гвоздик. — Мы сами пережили страшную трагедию. Прошло уже почти 15 лет, но тот ужас, ту скорбь и черноту, в которую погрузился наш город, невозможно стереть из памяти. Надеемся, что все виновные в теракте 22 марта 2024 года понесут наказание.