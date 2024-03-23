Находившийся на месте теракта депутат из Татарстана выступил с заявлением

Депутат Госдумы от Татарстана, бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин на своей страничке в соцсетях выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в этом чудовищном в террористическом акте в «Крокус Сити Холле».
«Как человек, находившийся внутри событий в момент совершения террористического акта, хочу сказать, что террористам не удастся достичь цели — посеять панику и страх в нашем обществе, — подчеркнул парламентарий. — Мы консолидируемся в сострадании к погибшим и пострадавшим в этом зверском убийстве ни в чем неповинных людей, которому не может быть оправдания. И станем сплоченнее! Скорблю и разделяю боль семей, потерявших своих любимых. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что все причастные к этому ужасному злодеянию понесут заслуженное наказание».
Напомним, депутат Госдумы от Татарстана, бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин в момент теракта находился в «Крокус Сити Холле». Ему удалось эвакуироваться из концертного зала.
Комментарий политика приводит Бизнес-online: «Со мной все в порядке, но, к сожалению, не со всеми так, как с большинством. Я в тот момент находился в зале, это концертный зал “Крокус Сити Холл”, где должен был состояться концерт рок-группы “Пикник”. Я уже находился в зале, в передних рядах в партере и через какой-то промежуток времени начиналось движение активное сзади и со всех (сторон) такие многочисленные хлопки пошли, даже не как автоматная очередь, а видимо, я сейчас уже анализирую, как это с глушителями. Видимо. Их было очевидно несколько, потому что это была не одна автоматная очередь, а их было несколько, и мы все ринулись на сцену через занавес и через служебный вход, музыканты, все. Что там уже сзади происходило, естественно, мы не понимали, не знали и потом выбежали все».
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». По данным пресс-службы СКР, погибло более 60 человек.