В Сочи несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в «Крокусе»

«Я помню теракт в 1995 году, когда это было в Буденновске, это было страшно. Мы знаем эту трагедию, и сегодня все то, что случилось вчера вечером, не давало спать. Сегодня наше сердце наполнено кровью о том, что наши мирные жители, наши граждане оказались в этом жутком, кровавом теракте. Москва, мы с вами», — рассказала РИА Новости Валентина Кардашова, которая пришла почтить память погибших.