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В Сочи несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в «Крокусе»

СОЧИ, 23 мар — РИА Новости. Жители Сочи и туристы несут белые розы и красные гвоздики на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Местом мемориала стал центр курорта, где установлены малые архитектурные сооружения — МАФы с названием городов России. Цветы несут к МАФу «Москва».

«Я помню теракт в 1995 году, когда это было в Буденновске, это было страшно. Мы знаем эту трагедию, и сегодня все то, что случилось вчера вечером, не давало спать. Сегодня наше сердце наполнено кровью о том, что наши мирные жители, наши граждане оказались в этом жутком, кровавом теракте. Москва, мы с вами», — рассказала РИА Новости Валентина Кардашова, которая пришла почтить память погибших.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.