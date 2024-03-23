Число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 93

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет», — говорится в публикации.
По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.
В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». Как рассказал корреспондент РИА Новости, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. Известно о более ста пострадавших, погибли трое детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте.
По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Преступники имели контакты на украинской стороне. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.