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Сотрудники ГАИ задержали пьяную водителя Mercedes днем в Минске

В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя Mercedes.

Источник: Комсомольская правда

В Минске сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя Mercedes. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведомства, 22 марта, в пятницу, примерно в 12.10 сотрудники ГАИ остановили машину Mercedes около здания 143, расположенного по проспекту Победителей. Говорится, что за рулем машины находилась 47-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Было проведено медосвидетельствование, результат которого показал, что в ее крови содержалось 1,0 промилле алкоголя.