Сотрудники ГАИ задержали пьяную водителя Mercedes днем в Минске

По информации ведомства, 22 марта, в пятницу, примерно в 12.10 сотрудники ГАИ остановили машину Mercedes около здания 143, расположенного по проспекту Победителей. Говорится, что за рулем машины находилась 47-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Было проведено медосвидетельствование, результат которого показал, что в ее крови содержалось 1,0 промилле алкоголя.