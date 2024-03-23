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Нижегородцы скорбят по жертвам теракта в Крокус Сити Холле

Горожане несут цветы к памятнику Чкалову, изображение свечи скорби появилось на высотке у Московского вокзала.

Источник: правительство Нижегородской области

Нижегородцы вместе со всей страной скорбят по погибшим в теракте 22 марта в красногорском Крокус Сити Холле. Горожане несут цветы к памятнику Валерию Чкалову на площади Минина и Пожарского.

Приспущены все государственные флаги, отменены массовые меропрития. Изображение гигантской свечи скорби появилось на высотной здании слева от Московского вокзала. Черным окрашены даже информационные табло в некоторых маршрутных такси, на табло надписи «Скорбим. 22.03.2024».

Баскетбольный суперфинал ПФО 3Х3, проходящий при пустых трибунах, начался с минуты молчания.

В городе действуют усиленные меры безопасности: вход в кремль ограничен, об ограничении доступа на территорию заявил в ННГУ имени Лобачевского.

Местные телеканалы изменили сетку вещания: они покажут матчи по мини-футболу и баскетболу, где отменили присутствие зрителей.

Напомним, в регионе ввели режим повышенной готовности.