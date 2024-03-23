Во время теракта 22 марта в «Крокусе» находились дети из Ростовской области

Вечером в пятницу, 22 марта, во время теракта в «Крокусе» находились 10 детей из Ростовской области. Это ребята, которые участвовали в соревнованиях по спортивным бальным танцам, сообщает правительство донского региона.
— Дети приехали на чемпионат и первенство России по спортивным бальным танцам, — прокомментировал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
Известно, что соревнования проходили на территории отеля «Аквариум». Его здание примыкает к корпусу «Крокус Экспо 3».
— Никто из представителей Ростовской области не пострадал. Спортсмены оперативно покинули площадку, — добавили в правительстве.
Напомним, во время трагедии неизвестные с оружием ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреляли десятки человек и устроили поджог. Многие погибли во время пожара. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, число погибших выросло до 93 человек.
Сразу после случившегося первые лица Ростовской области выразили соболезнования семьям погибших при теракте. В связи с трагедией губернатор Дона Василий Голубев отменил проведение массовых мероприятий в регионе.