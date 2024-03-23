Во время теракта 22 марта в «Крокусе» находились дети из Ростовской области

Напомним, во время трагедии неизвестные с оружием ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреляли десятки человек и устроили поджог. Многие погибли во время пожара. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, число погибших выросло до 93 человек.