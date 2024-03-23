В Петербурге произошло сразу несколько эвакуаций после теракта в «Крокус Сити»

Горожан попросили оперативно покинуть «Севкабель», где проходил в тот момент концерт. Кроме того, спешно эвакуировали людей из «Галереи», которая находится рядом с Московским вокзалом и из «Невского центра».
Сотрудники правоохранительных органов также попросили петербуржцев освободить помещения баров на улице Некрасова. Закрылись заведения общепита на улице Рубинштейна.
Петербургские власти приняли все меры безопасности после теракта, в результате которого погибли 40 человек, еще более ста пострадали. На улицы Северной столицы вышли сотрудники ОМОН. Стражи порядка в усиленном режиме патрулируют город.