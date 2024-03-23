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В Петербурге произошло сразу несколько эвакуаций после теракта в «Крокус Сити»

В Петербурге после теракта в подмосковном «Крокус Сити» эвакуировали сразу несколько торговых центров.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Горожан попросили оперативно покинуть «Севкабель», где проходил в тот момент концерт. Кроме того, спешно эвакуировали людей из «Галереи», которая находится рядом с Московским вокзалом и из «Невского центра».

Сотрудники правоохранительных органов также попросили петербуржцев освободить помещения баров на улице Некрасова. Закрылись заведения общепита на улице Рубинштейна.

Петербургские власти приняли все меры безопасности после теракта, в результате которого погибли 40 человек, еще более ста пострадали. На улицы Северной столицы вышли сотрудники ОМОН. Стражи порядка в усиленном режиме патрулируют город.