Тела двоих находившихся в ушедшем под лед автомобиле извлекли из водоема в Экибастузе

«22 марта в 20.33 поступило сообщение о том, что в городе Экибастуз в районе ГРЭС-2 на искусственном водоеме “Шандыксор” мужчины 1978 и 1976 годов рождения, двигаясь на личном автотранспорте, ушли под лед. Известно, что мужчины приехали на рыбалку из Павлодара. Машина затонула в 700−800 м от берега. 23 марта в 7.20 спасатели города Экибастуза приступили к поисково-спасательным работам. Задействовано семь человек, две единицы техники и одно плавсредство. Силами спасателей тела погибших рыбаков были извлечены из водоема», — говорится в сообщении в субботу.