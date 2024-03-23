Гайдукевич: мы скорбим о погибших в «Крокусе»

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Нужно всерьез подойти к охране массовых мероприятий, как в «Крокус сити холле», сказал член комиссии по безопасности и обороне Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Валерий Гайдукевич, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, у него, как у человека, прошедшего Афганистан, не укладывается в голове, как можно стрелять в безоружных людей: женщин и детей.
«Трудно понять, чем это можно объяснить. Это из рук вон выходящее дело», — отметил белорусский парламентарий.
Валерий Гайдукевич подчеркнул, что «сейчас все мы скорбим о погибших, которых не вернуть, надо делать все для того, чтобы такие вещи не повторились».
«Нужно серьезно заниматься охраной таких массовых мероприятий. Здесь не переборщишь, наоборот, лучше перестраховаться», — считает он.
После чего выразил уверенность, что руководством страны будут приняты все меры для того, чтобы такие вещи больше не повторялись.
Ранее стало известно, что глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину, что все причастные к террористической атаке на «Крокус сити холл» были задержаны.