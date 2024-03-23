Жители Краснодара почтили память погибших в «Крокусе»

КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Жители Краснодара начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», на медиаэкранах краевой столицы появились траурные надписи, передает корреспондент РИА Новости.
В Краснодаре организовали стихийный мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Краснодарцы приходят к храму Святого Александра Невского, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших во время нападения на «Крокус Сити Холл».
Жители города возлагают цветы, свечи и детские игрушки к стихийному мемориалу.
По данным мэрии города, поминальные службы по погибшим во вчерашнем теракте проходят в нескольких храмах кубанской столицы. Также краснодарцы молятся о выздоровлении пострадавших.
На медиаэкранах Краснодара также появились изображения со свечой памяти.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще может возрасти.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.