В регионе спецслужбы и полицейские перешли в режим повышенной готовности

В Нижегородской области спецслужбы и правоохранительные органы переведены в режим повышенной готовности.
Напомним, что вводятся временные ограничения на проведение мероприятий:
⁃ В субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены, за исключением ряда мероприятий, проведение которых будет согласовано решением оперативного штаба (информация о тех мероприятиях, которые состоятся по решению оперштаба, будет доводиться отдельно).
⁃ Спортивные мероприятия могут проводиться без присутствия зрителей.
⁃ Вход на территорию Нижегородского кремля будет организован через досмотровые мероприятия.
⁃ На административных зданиях на территории Кремля спущены государственные флаги.
Организаторы спортивных турниров начинают матчи с минуты молчания.
Нижегородцы могут почтить память погибших у стихийного мемориала на площади Минина и Пожарского, у подножия памятника Чкалову (напомним, именно там проходила акция, посвященная памяти погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»).
Нижегородские государственные телеканалы внесли изменения в сетку вещания.