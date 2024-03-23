В регионе спецслужбы и полицейские перешли в режим повышенной готовности

⁃ В субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены, за исключением ряда мероприятий, проведение которых будет согласовано решением оперативного штаба (информация о тех мероприятиях, которые состоятся по решению оперштаба, будет доводиться отдельно).