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В регионе спецслужбы и полицейские перешли в режим повышенной готовности

Также вводятся временные ограничения на ряд мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области спецслужбы и правоохранительные органы переведены в режим повышенной готовности.

Напомним, что вводятся временные ограничения на проведение мероприятий:

⁃ В субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены, за исключением ряда мероприятий, проведение которых будет согласовано решением оперативного штаба (информация о тех мероприятиях, которые состоятся по решению оперштаба, будет доводиться отдельно).

⁃ Спортивные мероприятия могут проводиться без присутствия зрителей.

⁃ Вход на территорию Нижегородского кремля будет организован через досмотровые мероприятия.

⁃ На административных зданиях на территории Кремля спущены государственные флаги.

Организаторы спортивных турниров начинают матчи с минуты молчания.

Нижегородцы могут почтить память погибших у стихийного мемориала на площади Минина и Пожарского, у подножия памятника Чкалову (напомним, именно там проходила акция, посвященная памяти погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»).

Нижегородские государственные телеканалы внесли изменения в сетку вещания.