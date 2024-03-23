Руммо: только сплотившись можно предотвратить следующие трагедии

«Мы с родственниками тех людей, которые погибли, и с теми, кто сейчас находится в больнице. В такой ситуации людям нужно сплотиться, поскольку только так можно дать ответ этой ужасной трагедии, предотвратить следующие трагедии. Только так можно оставаться людьми», — подчеркнул Руммо.