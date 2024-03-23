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Руммо: только сплотившись можно предотвратить следующие трагедии

Российские власти сообщили, что в результате теракта в подмосковном Каменогорске в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо назвал теракт в «Крокус Сити Холле» жуткой трагедией, передает Sputnik.

«Это трагедия, конечно, ей нет объяснения и понимания того, что произошло прошлым вечером и ночью в Москве», — сказал он.

Сенатор также отметил, что белорусы, как и весь цивилизованный мир, скорбят и переживают.

«Мы с родственниками тех людей, которые погибли, и с теми, кто сейчас находится в больнице. В такой ситуации людям нужно сплотиться, поскольку только так можно дать ответ этой ужасной трагедии, предотвратить следующие трагедии. Только так можно оставаться людьми», — подчеркнул Руммо.