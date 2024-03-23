В ФСБ заявили о планах террористов из «Крокуса» прорваться на Украину

По последним данным СК, погибли 93 человека, но это число может вырасти, предупредили в ведомстве. Подмосковный минздрав опубликовал поименный список погибших: всего — 41 человек. Точных данных о числе пострадавших пока нет: в списке Минздрава — 121 человек, МЧС — 107. Власти Москвы и Подмосковья пообещали компенсацию пострадавшим в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.