В ФСБ заявили о планах террористов из «Крокуса» прорваться на Украину

Террористы, устроившие 22 марта нападение на «Крокус Сити Холл», планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Спецслужба заявила, что в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Сейчас их этапируют в Москву.
Власти Таджикистана сообщали, что не получали от российской стороны данных о возможной причастности своих граждан к атаке. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к теракту.
По данным ФСБ, теракт был тщательно спланирован, а оружие участники атаки заранее приготовили в тайнике. В Следственном комитете сообщили, что нападавшие при атаке 22 марта использовали автоматическое оружие и легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь концертный зал.
По последним данным СК, погибли 93 человека, но это число может вырасти, предупредили в ведомстве. Подмосковный минздрав опубликовал поименный список погибших: всего — 41 человек. Точных данных о числе пострадавших пока нет: в списке Минздрава — 121 человек, МЧС — 107. Власти Москвы и Подмосковья пообещали компенсацию пострадавшим в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.