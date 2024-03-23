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В Гомеле после пожара в жилом доме госпитализировали мужчину

Инцидент произошел вечером 22 марта в одном из домов по ул. Деповской в областном центре. Спасателям информация о пожаре поступила в 23.04.

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Гомеле спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером 22 марта в одном из домов по ул. Деповской в областном центре. Спасателям информация о пожаре поступила в 23.04.

В момент, когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, наблюдалось сильное задымление внутри дома. Его хозяина обнаружили у окна в негорящей комнате при проведении разведки. Мужчину вывели на чистый воздух и передали медикам.

После осмотра пострадавшего госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Огонь уничтожил в кирпичном доме кровлю, повредил потолочное перекрытие и имущество.