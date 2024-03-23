«Мы не знали, что там происходит что-то страшное»: танцорам из Перми чудом удалось спастись из «Крокус Сити Холла»

— Нас очень быстро вывели вниз и на улицу. У нас при себе были какие-то вещи, чтобы укрыться, ну у меня была кофточка и шарфик. У мужа — паспорт и телефон. Мы так и вышли в турнирной одежде, — поделилась Анна.