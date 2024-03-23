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«Мы не знали, что там происходит что-то страшное»: танцорам из Перми чудом удалось спастись из «Крокус Сити Холла»

Спортсменов из Прикамья быстро эвакуировали из «Крокус Сити Холла».

Источник: РИА "Новости"

Пермячка Анна Злыгостева рассказала, как ей и ее мужу Игорю удалось спастись во время теракта в «Крокус Сити Холле». Семейная пара была в концертном здании на соревнованиях по бальным танцам.

Буквально за час до трагедии спортсменка оставила на своей странице радостный пост о том, что их пара прошла в финал конкурса. По словам Анны, сначала они не поняли, что происходит, так как сосредоточились на выступлении — было важно хорошо станцевать в финале чемпионата.

— Вот мы станцевали половину и пошли переодеваться. Какие-то люди куда-то стали бегать, но нам надо было быстрее переодеться и танцевать. Там небольшой перерыв был, сказали, что будут соревнования продолжены, — рассказала «Комсомолке» Анна Злыгостева.

Соревнования на паркете продолжались. Пермяки надели новые костюмы и вышли, чтобы показать их. В этот момент им сказали о срочной эвакуации. Выход находился рядом с площадкой — через него и вывели людей из зала.

— Нас очень быстро вывели вниз и на улицу. У нас при себе были какие-то вещи, чтобы укрыться, ну у меня была кофточка и шарфик. У мужа — паспорт и телефон. Мы так и вышли в турнирной одежде, — поделилась Анна.

Группа эвакуированных обошла все здание вдоль реки. Спасенные увидели дым и почувствовали легкий запах гари, после заметили пламя.

— Про теракт уже позже узнали. Нам стали из Перми звонить. Видите, мы же заняты были делом, танцевали. Мы не знали, что там происходит что-то страшное, — объяснила спортсменка.

Анна и Игорь шли до хостела пешком примерно полчаса. Ключ от номера остался в «Крокусе», но сотрудники гостиницы нашли запасной.

— Полежали, отогрелись. Вертолеты только под утро прекратили летать, так все летали. Мы фактически на другой стороне от «Крокуса» в хостеле, — вспоминает Анна.

Помимо Злыгостевых, в роковой день в концертном зале была еще одна пара танцоров из Перми. По словам Анны, пермяки не прошли в финал и остались досматривать турнир на трибунах.

Ранее Дмитрий Махонин объявил об отмене всех массовых мероприятий в Прикамье. После теракта в Подмосковье губернатор края поручил усилить меры безопасности в регионе. Пермяки организовали мемориал погибшим в Сквере Уральских добровольцев.

Во многих учебных заведениях города отменили занятия. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко выразил соболезнования родным погибших.

Напомним, 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание и открыла стрельбу, затем устроила пожар. По предварительным данным СК РФ погибли как минимум 93 человека, в их числе есть дети. Количество жертв может увеличиться.