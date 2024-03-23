Родственники ищут белоруса после теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Родственники ищут гражданина Беларуси после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.
«В связи со вчерашним чудовищным терактом в “Крокус Сити Холле” работа посольства Беларуси в России переведена фактически в круглосуточный режим, все наши службы находятся на своих местах, в том числе консульская служба и представители правоохранительных органов. Обеспечена прямая связь с российскими коллегами. И, конечно, на сегодняшний момент основная задача — это пострадавшие и раненые. Поступают новые выверенные списки от российских коллег. Пока один гражданин Беларуси 1981 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице, ему оказывается вся необходимая помощь. Медики борются за его жизнь», — рассказал Дмитрий Крутой.
«Еще по одному гражданину: в соответствии со звонком, поступившим на нашу горячую линию в посольство, проводятся необходимые мероприятия. По нему на сегодняшний момент нет связи, но надеемся, что с ним все в порядке», — сообщил посол.