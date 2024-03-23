Родственники ищут белоруса после теракта в «Крокус Сити Холле»

«В связи со вчерашним чудовищным терактом в “Крокус Сити Холле” работа посольства Беларуси в России переведена фактически в круглосуточный режим, все наши службы находятся на своих местах, в том числе консульская служба и представители правоохранительных органов. Обеспечена прямая связь с российскими коллегами. И, конечно, на сегодняшний момент основная задача — это пострадавшие и раненые. Поступают новые выверенные списки от российских коллег. Пока один гражданин Беларуси 1981 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице, ему оказывается вся необходимая помощь. Медики борются за его жизнь», — рассказал Дмитрий Крутой.