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Метрополитен Минска усилил меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

Весь дежурный персонал столичного метрополитена ориентирован на выявление бесхозных предметов и подозрительных лиц.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Руководство Минского метрополитена приняло решение повысить меры безопасности в связи с трактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба столичной подземки в официальном Telegram-канале.

«С 21:00 пятницы организовано усиление дежурных смен и резервных групп службы безопасности метрополитена, патрулирование и осмотр электропоездов», — говорится в сообщении.

В метрополитене подчеркнули, что весь дежурный персонал нацелен на выявление бесхозных предметов и подозрительных лиц.

Теракт в Подмосковье.

Около восьми вечера в пятницу люди в камуфляже открыли в концертном зале стрельбу, позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.

По последним данным СК РФ, в результате теракта 93 человека погибли, их количество еще может возрасти.

Как сообщили в посольстве Беларуси в РФ, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.