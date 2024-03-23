Метрополитен Минска усилил меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Руководство Минского метрополитена приняло решение повысить меры безопасности в связи с трактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба столичной подземки в официальном Telegram-канале.
«С 21:00 пятницы организовано усиление дежурных смен и резервных групп службы безопасности метрополитена, патрулирование и осмотр электропоездов», — говорится в сообщении.
В метрополитене подчеркнули, что весь дежурный персонал нацелен на выявление бесхозных предметов и подозрительных лиц.
Теракт в Подмосковье.
Около восьми вечера в пятницу люди в камуфляже открыли в концертном зале стрельбу, позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.
По последним данным СК РФ, в результате теракта 93 человека погибли, их количество еще может возрасти.
Как сообщили в посольстве Беларуси в РФ, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.
Пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.