Крымчане скорбят в связи с терактом в Подмосковье: в городах появились мемориалы

После теракта, который произошел в Московской области 22 марта, в городах Крыма появились стихийные мемориалы. Местные жители приносят туда свечи, цветы и игрушки.
Как сообщает KP.RU, трагедия произошла вечером в Красногорске. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» несколько неизвестных открыли огонь по людям, затем начался пожар. В результате погибли 93 человека. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Были задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.
Как сообщалось ранее, симферопольцы несли цветы к стихийному мемориалу на площади Ленина после трагедии в Подмосковье. Из свечей горожане выложили слова «Москва. Скорбим».
В Севастополе мемориал появился около фонтана в Комсомольском парке. Горожане, активисты молодежных движений несли туда цветы.
— Мы скорбим. Сейчас нам больно, многие растеряны. Но нам всем нужно собраться, — написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Ялте стихийный мемориал организовали на площади Советской. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, жители возложили к нему цветы и детские игрушки.
— Ялтинцы могут сделать это в течение дня, — говорится в сообщении.
В Саках мемориал появился около районного Дворца культуры. Туда жители также возложили цветы.
Как сообщалось ранее, стихийный мемориал в Керчи находятся на ступенях у центральной площади. Жители принесли туда цветы и зажгли свечи.
Память погибших также почтили в Судаке. Жители возложили цветы к импровизированному мемориалу в городском саду.