Крымчане скорбят в связи с терактом в Подмосковье: в городах появились мемориалы

Как сообщает KP.RU, трагедия произошла вечером в Красногорске. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» несколько неизвестных открыли огонь по людям, затем начался пожар. В результате погибли 93 человека. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Были задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.