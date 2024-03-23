Террористы заранее подготовили отход из «Крокус Сити»

Следственный комитет расследует дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Утром 23 марта СК и ФСБ сообщили о задержании четырех террористов в Брянской области недалеко от границы с Украиной. По данным депутата Александра Хинштейна, при задержании они вступили в перестрелку. Всего по делу задержаны 11 человек, заявил глава ФСБ Александр Бортников.