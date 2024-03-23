Террористы заранее подготовили отход из «Крокус Сити»

Анализ записей с видеокамер показал, что террористы напавшие на «Крокус сити», хорошо ориентировались в здании, говорят источники РБК. Следствие считает, что террористы заранее подготовили нападение на «Крокус Сити Холл», говорит собеседник РБК из правоохранительных органов.
«Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», — говорит один из источников РБК. По его словам, террористы покинули здание «Крокуса», смешавшись с толпой выбегающих из концертного зала посетителей.
О предварительной подготовке говорит и то, что нападавшие знали места нахождения сотрудников охраны, стрельба в первую очередь была открыта по ним.
Силовики на основе анализа действий террористов предполагают, что они могут иметь опыт боевых действий. «Очевидно, что нападавшие имели стрелковую подготовку: вели огонь одиночными выстрелами либо короткими очередями, во время стрельбы передвигались профессионально», — сказал один из собеседников РБК.
Источник отметил, что часть записей с камер утрачена вследствие пожара и последующего тушения. «Много оборудования сгорело либо было залито водой», — добавил он.
Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». Люди в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Затем террористы подожгли концертный зал. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 12,9 тыс. кв. м, к 0:56 мск его локализовали.
Следственный комитет расследует дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Утром 23 марта СК и ФСБ сообщили о задержании четырех террористов в Брянской области недалеко от границы с Украиной. По данным депутата Александра Хинштейна, при задержании они вступили в перестрелку. Всего по делу задержаны 11 человек, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
По последним данным, в результате теракта погибли 93 человека, более 120 получили ранения.