В Самаркандской области женщина подбросила новорожденных близнецов частной клинике

Грудных детей, по данным СМИ, обнаружила медсестра клиники и оказала первую помощь..
Как рассказала медсестра, она пошла на звуки плача и увидела, как ребенок в сумке зашевелился. По ее словам второй ребенок лежал снизу под первым.
Врачи в первую очередь осмотрели детей, поместили их в амбулаторную палату и проверили частоту сердцебиения. Обе девочки оказались полностью здоровы.
Руководитель частной клиники предполагает, что мать детей проживает в этой же махалле.
«Ведь она наверняка знала, что здесь есть клиника и оставила детей зная, что им смогут помочь», — сказал он.
По словам замглавврача детского многопрофильного медицинского центра области Дилшода Рахмонова, сейчас близнецы находятся в хорошем состоянии. Одна из девочек весит 2,3 килограмма, а другая — 2,4. Они прошли полное клиническое и лабораторное обследование.
«Близнецы находятся под наблюдением в отделении неонтологии нашего центра. Судя по заключению специалистов и анализам, близнецы родились 4−5 дней назад», — сказал врач.
Камера видеонаблюдения зафиксировала женщину, но она была в маске и завернута в шарф. Личность женщины, оставившей детей, еще не установили.
Напомним, ранее в Навоийской области женщина пыталась продать своего ребенка за 10 миллионов сумов.