«Родные плакали и молили спрятаться»: участники соревнований по танцам из Самары успели уехать из «Крокуса» до начала теракта

Чудовищная трагедия произошла 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Группа из четырех боевиков в камуфляже ворвалась в фойе и в зрительский зал перед концертом группы «Пикник» и открыла стрельбу. В концертном зале начался пожар. По данным на 12:20 по московскому времени 23 марта, погибли 93 человека.
В тот день в «Крокус Сити Холле» было много мероприятий, в том числе детских. На чемпионат и первенство России по танцевальному спорту приехали ребята из разных городов России. Были там и самарские участники. К счастью, они уехали из концертного зала за пару часов до теракта.
— Наших спортсменов и тренеров не было в «Крокусе» в момент трагедии. С ними все хорошо, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» один из самарских тренеров Дарит Шафигуллин.
Конкурс закончился для самарских спортсменов в 17 часов по московскому времени. После они поехали гулять по столице, там им и сообщили страшную новость о происходящем в «Крокус Сити Холле».
— Мы были в «Крокусе» с 9 и где-то до 17. Успели уехать до начала этой беды, так как все наши вылетели в 1/16 финала. Мы гуляли по центру Москвы, когда мне позвонила мама. Она была вся в слезах. Другим тоже начали звонить родители. Родные плакали и молили нас спрятаться в безопасном месте. Тренеры быстро отвезли нас в отель, где мы остановились, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» одна из спортсменок.
Домой юные танцоры и их тренеры вылетят 24 марта. Пока они находятся в Москве.