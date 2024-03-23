«Родные плакали и молили спрятаться»: участники соревнований по танцам из Самары успели уехать из «Крокуса» до начала теракта

— Мы были в «Крокусе» с 9 и где-то до 17. Успели уехать до начала этой беды, так как все наши вылетели в 1/16 финала. Мы гуляли по центру Москвы, когда мне позвонила мама. Она была вся в слезах. Другим тоже начали звонить родители. Родные плакали и молили нас спрятаться в безопасном месте. Тренеры быстро отвезли нас в отель, где мы остановились, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» одна из спортсменок.