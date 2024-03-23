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Жители Уфы о трагедии в «Крокус Сити Холл»: «Мы все скорбим»

В Уфе люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о погибших во время теракта в Красногорске. Площадка появилась у памятника семье рядом с торговым центром «Мир».

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«Мы все скорбим. Случившееся — большая трагедия для всех. Очень тяжело. Не дай Бог испытать такое горе», — говорит одна из жительниц столицы.

«Слов нет. Людей расстреливали в упор. Это ужасно», — добавил молодой мужчина, пришедший почтить память жертв теракта.

Ещё одна женщина считает, что преступление отозвалось не только в Москве и Подмосковье, но и во всей России.

«У меня есть друзья из Москвы. Они были в “Крокус Сити Холле”. Один находится в больнице, судьба другого пока неизвестна. Вчера не спала до глубокой ночи, молилась. Очень переживаю», — сказала она с дрожащим голосом.

Напомним, вчера вечером в Красногорске неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу с поджогом, сообщало информагентство «Башинформ». По последним данным минздрава Московской области пострадали 145 человек, погибло более 60 человек, в том числе трое детей.

Данные о пострадавших ведомство публикует на своём сайте.