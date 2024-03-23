Число погибших в «Крокусе» выросло до 115

«На месте теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл” при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек», — говорится в публикации.
По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.
Накануне вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был состояться концерт группы «Пикник». Сообщалось, что в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В результате начался пожар. Минздрав Подмосковья опубликовал список, где числится 41 погибший. В больницы доставили 121 человека, погибли трое детей.
СК возбудил уголовное дело о теракте. На месте ЧП работают сотрудники силовых структур.
Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. Они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на украинской стороне и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике. Их этапируют в Москву, идет поиск пособников.