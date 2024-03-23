Число погибших в «Крокусе» выросло до 115

Накануне вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был состояться концерт группы «Пикник». Сообщалось, что в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В результате начался пожар. Минздрав Подмосковья опубликовал список, где числится 41 погибший. В больницы доставили 121 человека, погибли трое детей.