Три человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожаров за сутки в Беларуси погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Возгорание произошло в одном из жилых домов по ул. Полевой агрогородка Богдановка Лунинецкого района Брестской области. Звонок спасателям поступил 22 марта в 18.31. Дом принадлежал умершему в 2020-м гражданину 1958 года рождения. С разрешения его родственников здесь проживал пенсионер 1955 года рождения, тело которого обнаружено при пожаре.



Тем же вечером, в 19.05, спасатели получили информацию об инциденте в жилом доме деревни Давыдовичи Березовского района Брестской области. Внутри найден погибший хозяин жилища 1987 года рождения.



Еще один пожар со смертельным исходом случился в агрогородке Заполье Червенского района Минской области. В жилом доме по ул. Школьной был обнаружен его хозяин, неработавший мужчина 1971 года рождения.



Причины пожаров и гибели людей устанавливаются. −0-