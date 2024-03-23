Ричмонд
+13°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожаров за сутки в Беларуси погибли три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в одном из жилых домов по ул. Полевой агрогородка Богдановка Лунинецкого района Брестской области. Звонок спасателям поступил 22 марта в 18.31. Дом принадлежал умершему в 2020-м гражданину 1958 года рождения. С разрешения его родственников здесь проживал пенсионер 1955 года рождения, тело которого обнаружено при пожаре.

Тем же вечером, в 19.05, спасатели получили информацию об инциденте в жилом доме деревни Давыдовичи Березовского района Брестской области. Внутри найден погибший хозяин жилища 1987 года рождения.

Еще один пожар со смертельным исходом случился в агрогородке Заполье Червенского района Минской области. В жилом доме по ул. Школьной был обнаружен его хозяин, неработавший мужчина 1971 года рождения.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются. −0-