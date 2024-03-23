Стихийные мемориалы появляются в разных районах Петербурга после теракта

Как сообщает корреспондент spb.aif.ru, петербуржцы возлагают цветы и мягкие игрушки около станции метро «Технологический институт», где произошёл теракт в апреле 2017 года.
Также горожане несут цветы к районным администрациям, на Стрелку Васильевского острова и к зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.
На станциях метро в Петербурге появились баннеры со словами скорби по погибшим в теракте. Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, но это число будет ещё расти.