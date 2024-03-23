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Стихийные мемориалы появляются в разных районах Петербурга после теракта

Петербуржцы приносят цветы и свечи в знак скорби по погибшим в теракте в Подмосковье.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент spb.aif.ru, петербуржцы возлагают цветы и мягкие игрушки около станции метро «Технологический институт», где произошёл теракт в апреле 2017 года.

Также горожане несут цветы к районным администрациям, на Стрелку Васильевского острова и к зданию Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

На станциях метро в Петербурге появились баннеры со словами скорби по погибшим в теракте. Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, но это число будет ещё расти.