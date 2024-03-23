Хренин выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Глава оборонного ведомства Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин выразил свои соболезнования в связи с терактом, который накануне произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в Минобороны республики.
«В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью восприняли известия о теракте в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Подмосковье, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы», — отметил министр.
Он добавил, что Беларусь решительно осуждает случившееся и назвал теракт зверским убийством ни в чем не повинных мирных жителей.
«Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого террористического акта будут установлены и наказаны», — заявил он, добавив, что выражает глубочайшую скорбь и соболезнования всем, кто пострадал в результате трагедии.
Трагедия в Подмосковье.
Около восьми часов вечера в пятницу люди в камуфляже открыли в концертном зале стрельбу, позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.
Некоторое время назад стало известно о том, что количество погибших достигло 115 человек. Спасатели продолжают работу по разбору завалом на месте происшествия.
Пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.
Президент Беларуси Александр Лукашенко уже провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого выразил свои соболезнования в связи со случившимся.