Стихийные мемориалы появились в Воронеже после теракта в «Крокус Сити Холле»

— Дети погибли в теракте в Подмосковье… Это всегда самое-самое страшное. Воронежцы — сердечные и неравнодушные люди. Сегодня они несут цветы, игрушки, свечи на улицу Театральную — к памятнику детям, погибшим во время варварской бомбежки нашего города. Дорогие сограждане! Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования их семьям, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой страшной трагедии. Боль всегда тяжело пережить в одиночку… Приходите к этому месту, к другим народным мемориалам, которые могут возникнуть в нашем городе. Вместе будет легче, — написал мэр Вадим Кстенин в своем tg-канале.