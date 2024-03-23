Стихийные мемориалы появились в Воронеже после теракта в «Крокус Сити Холле»

В Воронеже возникают стихийные народные мемориалы в память о погибших в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Один из таких мемориалов появился на Театральной улице. Фото опубликовал мэр Воронежа Вадим Кстенин.
— Дети погибли в теракте в Подмосковье… Это всегда самое-самое страшное. Воронежцы — сердечные и неравнодушные люди. Сегодня они несут цветы, игрушки, свечи на улицу Театральную — к памятнику детям, погибшим во время варварской бомбежки нашего города. Дорогие сограждане! Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования их семьям, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой страшной трагедии. Боль всегда тяжело пережить в одиночку… Приходите к этому месту, к другим народным мемориалам, которые могут возникнуть в нашем городе. Вместе будет легче, — написал мэр Вадим Кстенин в своем tg-канале.
По последней на текущий момент официальной информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек, включая детей. Это число будет расти, вероятно — значительно. Поисковые работы продолжаются.